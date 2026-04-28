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Martes 28 de abril de 2026

EU emite alerta nivel 4 para Reynosa tras narcobloqueos

La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 4 para Reynosa, luego de reportes de narcobloqueos y hechos violentos en la zona.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros recibió información sobre actividad criminal en Reynosa, lo que derivó en la recomendación de no viajar a esta región por riesgos relacionados con crimen, secuestro y posibles actos violentos.

El nivel 4 es el más alto en la escala de alertas y advierte a ciudadanos estadounidenses evitar completamente el área.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

Evitar la zona metropolitana de Reynosa
Mantener un perfil bajo y alto nivel de vigilancia
Monitorear medios locales para actualizaciones
Informar a familiares sobre su situación
Seguir indicaciones de autoridades locales
Llamar al 911 en caso de emergencia

La alerta se da tras la detención de Alexander “B”, alias “Metro 9”, presunto líder de “Los Metros”, brazo del Cártel del Golfo.

Luego de su captura, se registraron reacciones de grupos delictivos que incluyeron quema de vehículos, colocación de ponchallantas y bloqueos en carreteras, calles y avenidas principales, generando un ambiente de riesgo en la ciudad.

Autoridades mantienen vigilancia en la zona ante posibles nuevos incidentes.

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