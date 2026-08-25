EU emite alerta por posible amenaza en Mexicali; pide evitar edificios gubernamentales

Martes 25 de agosto de 2026

Mexicali, Baja California.- El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali este martes 25 de agosto, ante información sobre una potencial amenaza, por lo que pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo con el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, las actividades oficiales del gobierno estadounidense y los viajes de su personal hacia Mexicali fueron suspendidos durante este martes como medida preventiva.

La representación estadounidense recomendó a sus ciudadanos que se encuentren en la capital de Baja California evitar instalaciones gubernamentales, buscar refugio en caso de algún incidente, mantenerse en contacto con familiares, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y monitorear los medios locales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado la naturaleza de la potencial amenaza que motivó la emisión de la alerta.

Ante la situación, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que se mantienen activos y reforzados los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, señaló la mandataria estatal.

La alerta ocurre en un contexto de operativos contra organizaciones criminales que mantienen presencia en la región. Autoridades federales han identificado actividad de “Los Rusos”, grupo relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa.

La semana pasada, como resultado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, se reportó un operativo contra una presunta casa de seguridad vinculada con este grupo, donde fueron asegurados 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, cantidad estimada en alrededor de cuatro millones de dosis.

Las autoridades mexicanas mantienen vigilancia en Mexicali mientras se espera mayor información sobre la amenaza que originó la advertencia estadounidense.