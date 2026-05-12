EU exige a México intensificar combate a cárteles para evitar intervención, advierte jefe del Pentágono

Martes 12 de mayo de 2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump espera que las Fuerzas Armadas mexicanas intensifiquen su combate contra los cárteles del narcotráfico dentro del territorio nacional para evitar que Washington tenga que intervenir directamente.

Durante una comparecencia ante el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes en el Capitolio, Hegseth reconoció que actualmente existe una cooperación “sin precedentes” entre el Pentágono, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en materia de combate al narcotráfico.

“Animamos a Defensa y a Marina a que continúen colaborando con nosotros y a que hagan aún más. Esa es la expectativa del Gobierno de Estados Unidos respecto del Gobierno mexicano: que intensifique sus esfuerzos para que nosotros no tengamos que hacerlo”, declaró.

Las declaraciones ocurren días después de que Trump advirtiera desde la Casa Blanca que, si los gobiernos de la región no actúan contra los grupos criminales, Estados Unidos podría hacerlo directamente.

El congresista demócrata por Texas, Henry Cuéllar, también pidió durante la audiencia que continúe la presión hacia México para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad.

“Mientras más puedan presionarlos para colaborar con nosotros, mejor”, expresó el legislador.

Desde enero de 2025, durante el segundo mandato de Trump, la relación bilateral en materia de seguridad ha estado marcada por tensiones luego de que Washington planteara la posibilidad de ingresar tropas estadounidenses a territorio mexicano para atacar directamente a los cárteles, propuesta rechazada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En respuesta, la mandataria ordenó el despliegue de 10 mil elementos mexicanos en la frontera, quienes, según el Pentágono, han participado en más de 800 patrullajes espejo junto con fuerzas estadounidenses para contener el tráfico de drogas y la migración irregular.

Asimismo, autoridades mexicanas han reconocido intercambio de inteligencia con Estados Unidos para operaciones contra objetivos prioritarios del crimen organizado, entre ellos acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pentágono prueba tecnología antidrones en frontera

Durante su intervención, Hegseth también reveló que el Pentágono utiliza seis nuevas Áreas Nacionales de Defensa instaladas en la frontera con México para probar nuevas capacidades antidrones.

Según explicó, estas pruebas incorporan experiencias obtenidas en conflictos internacionales como la guerra entre Ucrania y Rusia.

El funcionario detalló que trabajan junto al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en pruebas de sistemas láser para neutralizar drones presuntamente utilizados por grupos criminales en la zona fronteriza.

Las declaraciones reavivan el debate sobre soberanía, cooperación bilateral y el papel de ambos gobiernos en el combate al narcotráfico.