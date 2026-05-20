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Miércoles 20 de mayo de 2026

EU finca cargos contra Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su presunta participación en el derribo de dos aeronaves civiles ocurrido en febrero de 1996, incidente en el que murieron cuatro integrantes de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.

De acuerdo con información difundida por Reuters, la acusación fue presentada ante un gran jurado estadounidense y representa una de las acciones legales más relevantes emprendidas por Washington contra un exlíder cubano. En aquel momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba y era considerado una de las figuras más influyentes del régimen encabezado por Fidel Castro.

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones MiG de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate, organización integrada por exiliados cubanos en Miami que realizaba misiones humanitarias y de búsqueda de migrantes en el estrecho de Florida. Cuba sostuvo en ese momento que las aeronaves habían violado su espacio aéreo, mientras que Estados Unidos afirmó que el ataque ocurrió en aguas internacionales.

Las autoridades estadounidenses señalan que la nueva acusación forma parte de una estrategia de presión más amplia contra el gobierno cubano, en medio del endurecimiento de sanciones económicas impulsadas por la administración de Donald Trump.

La imputación contra Castro incluye señalamientos relacionados con homicidio y otros posibles delitos vinculados con el uso de fuerza militar contra civiles. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una postura oficial detallada sobre la acusación.

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