EU flexibiliza sanciones a Venezuela y abre puerta a negocios petroleros con PDVSA

Miércoles 18 de marzo de 2026

El Gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización de sanciones al sector energético de Venezuela, permitiendo que empresas estadounidenses puedan realizar negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), bajo ciertas condiciones.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro mediante una licencia que autoriza la compra y comercialización de petróleo venezolano tanto en el mercado estadounidense como a nivel internacional, representando un cambio significativo en la política de restricciones impuestas en años recientes.

Esta decisión se da en un contexto de presión internacional por el aumento en los precios del crudo, derivado del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos mantiene una confrontación con Irán junto a Israel. El objetivo es incrementar la oferta global de petróleo y estabilizar los mercados energéticos.

No obstante, la flexibilización contempla limitaciones, como el control de los pagos a través de mecanismos supervisados por Washington, lo que permite mantener cierto nivel de regulación sobre las operaciones con el sector petrolero venezolano.

Analistas consideran que esta medida marca un giro estratégico en la relación entre ambos países, al reabrir el acceso de Venezuela —que posee algunas de las mayores reservas de crudo del mundo— al mercado internacional, tras años de sanciones que afectaron severamente su producción.

La decisión también refleja la necesidad del Gobierno estadounidense de asegurar el suministro energético global en medio de un escenario geopolítico complejo y sin una fecha clara de resolución.