EU impulsa nueve proyectos de “Muro Inteligente” en el Sector El Paso

Lunes 5 de octubre de 2026

Ciudad Juárez.- Autoridades de Estados Unidos avanzan en la construcción de nueve proyectos de infraestructura fronteriza en el Sector El Paso, como parte de la estrategia denominada “Muro Inteligente”, que contempla nuevas barreras primarias y secundarias a lo largo de la frontera con Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada, los proyectos se desarrollan en distintos puntos entre Nuevo México y Texas, frente a municipios chihuahuenses que van desde Janos hasta Guadalupe, y forman parte de las acciones derivadas de la orden ejecutiva 14165, “Asegurar Nuestras Fronteras”, así como de la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos.

En conjunto, los proyectos contemplan alrededor de 207.7 kilómetros de muro primario y 298.5 kilómetros de muro secundario, con una inversión superior a mil 584 millones de dólares.

Entre las obras se encuentran proyectos en Santa Teresa, Anapra, Deming y distintos tramos identificados como El Paso 1, 2, 3, 4 y 5, además de una intervención proyectada hacia Antelope Wells.

El concepto de “Muro Inteligente” incluye no sólo barreras de bolardos de acero, sino también caminos de vigilancia, sistemas de detección, cámaras, iluminación y, en determinados puntos, barreras secundarias que permiten establecer esquemas de doble contención.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sostiene que esta infraestructura busca fortalecer la capacidad de la Patrulla Fronteriza para detectar, identificar y contener actividades ilícitas en la zona fronteriza.

En la franja de Ciudad Juárez con Sunland Park se desarrollan actualmente trabajos en al menos dos puntos: uno en los llamados cerros de Anapra, entre el Monte Cristo Rey y Sierra Muleros, y otro cerca del basurero de Sunland Park, donde se construye una barrera primaria paralela a la carretera Anapra-San Jerónimo.

De acuerdo con la información disponible, desde mediados de 2025 se han documentado trabajos en distintos tramos del Sector El Paso, aunque hasta ahora no se ha difundido un balance general actualizado sobre el porcentaje de avance de cada proyecto.

Las autoridades estadounidenses han señalado que la estrategia forma parte de un programa más amplio de reforzamiento fronterizo que combina infraestructura física, tecnología de vigilancia y despliegue de personal.