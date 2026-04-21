EU intercepta buque sancionado vinculado a Irán en aguas internacionales

Martes 21 de abril de 2026

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses interceptaron e inspeccionaron “sin incidentes” un buque sancionado en una zona no especificada dentro de su área de operaciones.

A través de un mensaje oficial, el Pentágono detalló que se trató de una operación de interdicción marítima y abordaje al buque M/T Tifani, el cual navegaba sin bandera y ha sido identificado como presuntamente vinculado a Irán.

La acción se realizó bajo la jurisdicción del INDOPACOM, como parte de los esfuerzos para frenar redes ilícitas y evitar el apoyo material al gobierno iraní.

“Las aguas internacionales no son refugio para buques sancionados”, señaló la dependencia, reafirmando su postura de vigilancia en rutas marítimas estratégicas.

Por su parte, el presidente Donald Trump indicó que mantendrá el bloqueo a puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con ese país para poner fin al conflicto en curso.

En este contexto, persisten dudas sobre una posible nueva ronda de negociaciones, mientras se acerca el vencimiento de un alto al fuego de dos semanas.

Datos de la firma Lloyd’s List Intelligence señalan que al menos 26 embarcaciones de la llamada “flota fantasma” iraní han logrado evadir el bloqueo estadounidense en los últimos días.

Trump también declaró que el buque interceptado transportaba un supuesto “regalo” de China hacia Irán, lo que generó tensión adicional en la relación con el presidente chino Xi Jinping, con quien previamente aseguró tener acuerdos para evitar este tipo de envíos.