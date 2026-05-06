EU lanza nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico; reportan tres muertos

Miércoles 6 de mayo de 2026

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico que presuntamente estaba vinculada al narcotráfico, dejando un saldo de tres personas muertas.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, la operación ocurrió en aguas internacionales del Pacífico oriental como parte de la estrategia militar denominada “Lanza del Sur”, enfocada en combatir rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas.

Se trata del segundo ataque reportado en las últimas 24 horas, luego de otro operativo en el Caribe donde murieron dos personas.

Desde septiembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado operativos marítimos contra embarcaciones señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según reportes periodísticos, estas acciones han dejado más de 180 personas fallecidas y han generado cuestionamientos por parte de organizaciones y críticos que señalan la falta de pruebas públicas sobre la presunta participación de las embarcaciones en actividades ilícitas, además de dudas sobre la legalidad de estos ataques.

El Comando Sur de Estados Unidos difundió un video en redes sociales donde se observa a la embarcación navegando antes de una explosión que la destruye por completo.

El gobierno estadounidense ha defendido estas acciones al asegurar que forman parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y combatir a organizaciones criminales transnacionales.