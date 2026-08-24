EU prepara histórica revocación de hasta 200 mil visas de turista y negocios

Martes 25 de agosto de 2026

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil personas que solicitaron asilo después de ingresar al país, una medida que, de concretarse, representaría la mayor cancelación de este tipo de visas en la historia estadounidense.

La medida alcanzaría a titulares de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 que posteriormente presentaron solicitudes de asilo para permanecer en Estados Unidos. El Departamento de Estado trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar los casos y realizar las revocaciones de manera gradual.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, explicó que las autoridades buscan retirar las visas de no inmigrante a personas que llegaron a Estados Unidos manifestando que realizarían una estancia temporal, pero posteriormente solicitaron asilo para permanecer de forma permanente.

La eventual cancelación de las visas no significaría necesariamente una deportación inmediata. De acuerdo con funcionarios citados por The Associated Press, quienes tengan procedimientos de asilo pendientes podrían continuar con sus casos, aunque perderían su condición como titulares de visas de negocios o turismo.

La política forma parte del endurecimiento de las medidas migratorias impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Entre las nuevas disposiciones se encuentran mayores revisiones a los solicitantes de visas, requisitos adicionales relacionados con redes sociales y restricciones para ciudadanos de determinados países.

El subsecretario de Estado Christopher Landau argumentó que el Gobierno busca evitar que el sistema de asilo sea utilizado para evadir las leyes migratorias y sostuvo que este mecanismo debe reservarse para quienes realmente enfrentan persecución conforme a los criterios establecidos por la legislación estadounidense.

Actualmente, quienes solicitan visas B1 y B2 deben demostrar que tienen intención de regresar a sus países de origen. Según la información difundida, también se les pide confirmar que no pretenden utilizar su ingreso como visitantes para posteriormente solicitar asilo.

La revocación todavía no ha sido anunciada de manera definitiva y podría enfrentar impugnaciones legales. El Departamento de Estado tampoco ha confirmado que finalmente sean 200 mil visas, al señalar que el número de casos permanece en revisión.