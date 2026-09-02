EU propone nuevos requisitos para tramitar pasaportes de menores

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos analiza exigir que los padres que soliciten un pasaporte para sus hijos acrediten su propia ciudadanía o estatus migratorio, de acuerdo con un borrador de directrices reportado por Reuters.

La propuesta estaría relacionada con la política del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento y combatir el denominado “turismo de nacimiento”.

Las nuevas disposiciones buscarían establecer criterios adicionales para determinar la elegibilidad de los menores al momento de tramitar un pasaporte estadounidense. Sin embargo, la medida se desarrolla en medio de una disputa constitucional y judicial sobre los alcances de las restricciones a la ciudadanía por nacimiento.

De concretarse, el cambio podría representar nuevos requisitos documentales para padres de menores nacidos en Estados Unidos al solicitar sus pasaportes.