Lunes 23 de noviembre de 2026

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, registrada el pasado 20 de noviembre en Sinaloa, fue resultado de un seguimiento de inteligencia realizado durante varios años por autoridades mexicanas, con apoyo tecnológico de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por Agencia Reforma, el Ejército mexicano mantenía bajo vigilancia los movimientos del presunto líder del Cártel de Guasave desde al menos agosto de 2022, cuando se elaboraron reportes de inteligencia con fotografías aéreas de propiedades relacionadas con el narcotraficante.

Identificaron complejo de 17 cabañas en la Sierra

Entre los inmuebles detectados se encuentra un conjunto de aproximadamente 17 cabañas, ubicado en el ejido El Batamote, municipio de Sinaloa, identificado en los documentos de inteligencia como “Las Cabañas Chapo Isidro”.

Las imágenes muestran 12 cabañas distribuidas alrededor de un patio de concreto, una construcción de mayor tamaño y otras cuatro edificaciones entre la vegetación.

Según el reporte, el complejo se encuentra en una zona serrana de difícil acceso y actualmente se ofrece como alojamiento turístico para visitantes que recorren la región en motocicletas y vehículos todoterreno.

En agosto de 2022, las autoridades también documentaron una vivienda ubicada en Estación Bamoa, municipio de Guasave, bajo la identificación “Casa donde durmió Chapo Isidro”.

Drones estadounidenses fueron fundamentales

De acuerdo con información publicada por The New York Times, autoridades estadounidenses proporcionaron apoyo mediante drones que permitieron localizar al presunto narcotraficante para concretar su detención el 20 de noviembre.

A ese trabajo se sumaron labores de intercepción de comunicaciones realizadas por elementos del Ejército mexicano, así como información compartida por otras agencias estadounidenses.

La cooperación permitió obtener información sobre los movimientos del objetivo, mientras que las autoridades mexicanas desarrollaron la operación de captura.

Cuatro años de seguimiento

Los antecedentes revelan que las autoridades contaban desde 2022 con información sobre inmuebles y zonas frecuentadas por Meza Flores, aunque su captura se concretó aproximadamente cuatro años después.

Originario de Navojoa, Sonora, el “Chapo Isidro” también había residido en San Pedro Garza García, Nuevo León, antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones en su contra y contra integrantes de su familia en enero de 2013.

La detención del presunto líder criminal pone de relieve el uso de vigilancia aérea, inteligencia tecnológica e intercambio de información entre México y Estados Unidos para ubicar a objetivos prioritarios del narcotráfico.