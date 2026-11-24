Martes 24 de noviembre de 2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció ante un tribunal federal que la Administración del presidente Donald Trump deportó a México a Brian José Morales García, un ciudadano estadounidense de 25 años, pese a haber nacido en Denver, Colorado.

De acuerdo con documentos judiciales presentados el pasado 20 de noviembre, Morales García cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y fue expulsado del país en abril, luego de ser detenido durante una revisión policial en Texas.

El caso comenzó el 3 de abril de 2026, cuando el joven viajaba como pasajero en una camioneta junto con compañeros de trabajo y fue interceptado por agentes estatales cerca de Fredericksburg, Texas.

Al no portar una identificación oficial, fue interrogado sobre su situación migratoria. Morales García aseguró que había nacido en Estados Unidos y que podía comprobar su ciudadanía mediante su acta de nacimiento y tarjeta del Seguro Social, documentos que se encontraban en su domicilio.

Sin embargo, cuatro días después fue entregado a las autoridades mexicanas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Denuncia amenazas para aceptar su deportación

En su demanda, Morales García sostiene que los agentes migratorios lo amenazaron con encarcelarlo y lo presionaron para firmar documentos en los que supuestamente reconocía haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

El joven permaneció en México hasta el 30 de agosto de 2026, cuando consiguió regresar a territorio estadounidense después de que las autoridades revisaran información relacionada con su lugar de nacimiento.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que Morales García posee ciudadanía estadounidense y mexicana, aunque solicitaron desestimar la demanda interpuesta contra el Gobierno federal.

La Administración Trump argumentó que cuenta con inmunidad frente a determinadas reclamaciones derivadas de la aplicación de las leyes migratorias.

Asimismo, sostuvo que el joven aceptó regresar voluntariamente a México y rechazó las acusaciones de amenazas o presiones por parte de los agentes migratorios.

Caso genera cuestionamientos sobre política migratoria

La situación ha provocado cuestionamientos sobre los procedimientos de identificación, detención y expulsión de personas durante los operativos migratorios del Gobierno estadounidense.

En abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había asegurado que sus agentes no habían detenido ni deportado a ningún ciudadano estadounidense, postura que ahora contrasta con el reconocimiento presentado por el Departamento de Justicia.

El caso cobra especial relevancia porque un ciudadano estadounidense tiene derecho a permanecer en su país y no puede ser deportado bajo las disposiciones migratorias aplicables a extranjeros.

Por el momento, el tribunal federal deberá determinar si admite la continuidad de la demanda de Morales García o acepta la solicitud del Gobierno estadounidense para desestimarla.