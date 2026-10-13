EU sanciona red ligada al Cártel del Noreste por presunto lavado de dinero y financiamiento de campañas

Martes 13 de octubre de 2026

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, impuso sanciones financieras contra cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), acusadas de operar una red empresarial para lavar recursos ilícitos y financiar actividades del grupo criminal.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la estructura habría utilizado negocios relacionados con carreras de caballos, constructoras, gasolineras y transporte de carga para mover recursos provenientes del narcotráfico y sostener operaciones del cártel.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que la acción busca golpear la infraestructura financiera del CDN y exhibir el uso del sector hípico como mecanismo para ocultar y reciclar ganancias ilícitas.

Carreras de caballos, eje de la red

Uno de los puntos centrales identificados por las autoridades es el Club La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalado como un centro de operación y generación de ingresos mediante entradas, apuestas y competencias de caballos cuarto de milla.

La investigación estadounidense relaciona esta actividad con estructuras históricamente vinculadas a Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”.

Entre las personas señaladas aparece Gamaliel Garza García, empresario e integrante del sector hípico, quien estaría relacionado con la Cuadra San Dibanh, con sede en Anáhuac, Nuevo León, y con participación frecuente en competencias realizadas en La Molienda.

Señalan financiamiento a campañas políticas

La investigación de Estados Unidos también apunta a una presunta intervención de esta red en actividades políticas.

De acuerdo con la información difundida, a través de Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA) se habrían canalizado recursos hacia campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.

Asimismo, se señala a Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, como participante en la operación de la empresa y en la entrega de dinero en efectivo destinado presuntamente al financiamiento de campañas electorales.

Las autoridades estadounidenses no detallaron en la información difundida qué candidatos o procesos electorales habrían recibido esos recursos.

Contratos de obra pública bajo la lupa

CEGESA y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) también fueron relacionadas con contratos de obra pública otorgados por el municipio de Nuevo Laredo y por el Gobierno de Tamaulipas.

Según la investigación, ambas empresas figuraban a inicios de 2026 como constructoras autorizadas para operar en Nuevo Laredo bajo la influencia del Cártel del Noreste.

Con las sanciones, las autoridades estadounidenses buscan bloquear activos y transacciones financieras de las personas y empresas involucradas, además de debilitar las fuentes de financiamiento utilizadas por la organización criminal.