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Martes 17 de marzo de 2026

EU y Cuba en diálogo mientras Trump habla de “liberar o tomar” la isla

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este día que espera tener “el honor de tomar Cuba” durante su mandato, en medio de conversaciones con el gobierno de la isla, que atraviesa una crisis energética.

Desde el Despacho Oval, el mandatario afirmó que su intención sería “liberarla o tomarla”, al tiempo que calificó a Cuba como una nación debilitada. “Creo que podría hacer lo que quisiera con ella”, expresó ante periodistas.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que ambos gobiernos mantienen negociaciones, según confirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. La isla enfrenta una situación crítica derivada de la escasez de combustible, lo que ha provocado apagones generalizados en distintas regiones.

El escenario actual también está marcado por las restricciones de Washington al suministro energético hacia Cuba, lo que ha intensificado la presión económica sobre el país caribeño.

Analistas señalan que las declaraciones de Trump podrían tensar aún más la relación bilateral, en un momento en que se desarrollan contactos diplomáticos para atender la crisis en la isla, mientras persisten las diferencias políticas entre ambos gobiernos.

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