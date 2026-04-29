EUA solicita a México detener y extraditar a Rocha Moya; SRE analiza petición

Miércoles 29 de abril de 2026

El gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la petición fue recibida el 28 de abril a través de la Embajada estadounidense y turnada a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá evaluar si existen elementos suficientes conforme a la legislación mexicana.

No obstante, la cancillería advirtió que los documentos enviados por Washington carecen, hasta el momento, de pruebas que permitan determinar la responsabilidad de las personas señaladas, por lo que será la FGR quien defina la viabilidad de proceder.

Además, la SRE informó que enviará un extrañamiento formal a la representación diplomática de Estados Unidos, al considerar que la difusión del caso pudo vulnerar acuerdos de confidencialidad establecidos en tratados bilaterales.

Las solicitudes se derivan de una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y protección política.