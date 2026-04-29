México

30.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 29 de abril de 2026

EUA solicita a México detener y extraditar a Rocha Moya; SRE analiza petición

El gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la petición fue recibida el 28 de abril a través de la Embajada estadounidense y turnada a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá evaluar si existen elementos suficientes conforme a la legislación mexicana.

No obstante, la cancillería advirtió que los documentos enviados por Washington carecen, hasta el momento, de pruebas que permitan determinar la responsabilidad de las personas señaladas, por lo que será la FGR quien defina la viabilidad de proceder.

Además, la SRE informó que enviará un extrañamiento formal a la representación diplomática de Estados Unidos, al considerar que la difusión del caso pudo vulnerar acuerdos de confidencialidad establecidos en tratados bilaterales.

Las solicitudes se derivan de una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y protección política.

Gobernador, senador y alcalde: políticos de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Conectividad en el Norte: Top 5 de proveedores de servicios de internet en Chihuahua

Descubre cuáles son los proveedores de internet más destacados en Chihuahua para 2026. Analizamos cobertura y estabilidad para ayudarte a decidir.

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas

Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y afirma que demostrará “falta de sustento”
¿De qué acusa EU a Rubén Rocha?
Amnistía Internacional exige a la FIFA garantizar un Mundial sin abusos a derechos humanos
Maru Campos cuestiona citatorio del Senado y alude a “lista roja” de EUA
Sheinbaum pide a gasolineros mantener tope al diésel; asegura que es temporal
Asignan obra para reparación de carretera Coyame–Ojinaga; trabajos avanzan en fase previa
Así operaba “El Mirador”, escondite de “El Jardinero” en Nayarit
Alerta ANIERM por nuevos aranceles: impactarán importaciones y costos

Municipios

Más Noticias

Trump afirma que Irán pidió abrir el estrecho de Ormuz
Desmienten fotografía sobre extranjeros en operativo de El Pinal
Acuerdo histórico: Gobierno de México comprará solo acero nacional para obra pública