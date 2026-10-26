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Lunes 26 de octubre de 2026

Economía mexicana creció 3.5% en agosto; Sheinbaum destaca impulso de obra pública

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el crecimiento de 3.5% de la actividad económica de México durante agosto de 2026, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y señaló a la construcción, la obra pública, la vivienda y la producción de electrónicos entre los sectores que impulsaron el resultado.

Durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, la mandataria presentó una gráfica del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y calificó el dato como una “muy buena noticia”.

Sheinbaum sostuvo que la actividad económica ha mostrado una tendencia favorable durante 2026, particularmente desde el segundo trimestre, con un mayor dinamismo durante el tercer trimestre del año.

“Como ven, particularmente desde el segundo trimestre de 2026, pero en el tercer trimestre se muestra de mejor manera, pues hay un crecimiento muy importante”, señaló.

Entre los factores que contribuyeron al desempeño económico, la Presidenta destacó la construcción de infraestructura pública y vivienda, además del comportamiento de la industria de electrónicos.

Sheinbaum aseguró que los datos muestran una trayectoria ascendente de la actividad económica y destacó el papel de la inversión en infraestructura como uno de los componentes del crecimiento registrado.

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