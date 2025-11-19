Internacional

14.15°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum

Quito, Ecuador.— El presidente Daniel Noboa sufrió un fuerte revés político luego de que los votantes ecuatorianos rechazaran un referéndum que buscaba permitir la instalación de bases militares estadounidenses en el país. Con más del 98% de las papeletas contadas, el 61% votó en contra de la medida.

Noboa, de 37 años, había buscado estrechar la relación con Washington, reuniéndose con Donald Trump, formando alianzas con Erik Prince, fundador de Blackwater, y promoviendo acuerdos de seguridad que incluían drones y asistencia militar. Sin embargo, la oposición popular reflejó más un descontento con su gestión interna que con Estados Unidos.

Durante su mandato, Ecuador ha visto un aumento de la violencia del narcotráfico, masacres en prisiones y escasez de servicios básicos. La propuesta de bases militares también generó controversia por su posible ubicación en las Islas Galápagos, símbolo de biodiversidad y orgullo nacional.

Analistas destacan que la pérdida de apoyo se debe a la percepción de falta de credibilidad administrativa de Noboa, exacerbada por medidas como una reciente amnistía fiscal a la empresa familiar de plátanos, y mensajes confusos sobre seguridad y fiscalidad.

A pesar de promover una ley de ley y orden y mantener buenas relaciones con Estados Unidos, Noboa enfrenta ahora un desafío político importante para demostrar resultados concretos a los ciudadanos, quienes reclaman cambios tangibles en seguridad y servicios básicos.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua
México lanzará Supercomputadora Nacional para análisis de datos y desarrollo de IA