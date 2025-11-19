Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Quito, Ecuador.— El presidente Daniel Noboa sufrió un fuerte revés político luego de que los votantes ecuatorianos rechazaran un referéndum que buscaba permitir la instalación de bases militares estadounidenses en el país. Con más del 98% de las papeletas contadas, el 61% votó en contra de la medida.

Noboa, de 37 años, había buscado estrechar la relación con Washington, reuniéndose con Donald Trump, formando alianzas con Erik Prince, fundador de Blackwater, y promoviendo acuerdos de seguridad que incluían drones y asistencia militar. Sin embargo, la oposición popular reflejó más un descontento con su gestión interna que con Estados Unidos.

Durante su mandato, Ecuador ha visto un aumento de la violencia del narcotráfico, masacres en prisiones y escasez de servicios básicos. La propuesta de bases militares también generó controversia por su posible ubicación en las Islas Galápagos, símbolo de biodiversidad y orgullo nacional.

Analistas destacan que la pérdida de apoyo se debe a la percepción de falta de credibilidad administrativa de Noboa, exacerbada por medidas como una reciente amnistía fiscal a la empresa familiar de plátanos, y mensajes confusos sobre seguridad y fiscalidad.

A pesar de promover una ley de ley y orden y mantener buenas relaciones con Estados Unidos, Noboa enfrenta ahora un desafío político importante para demostrar resultados concretos a los ciudadanos, quienes reclaman cambios tangibles en seguridad y servicios básicos.