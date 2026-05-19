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Martes 19 de mayo de 2026

Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez se integran al Tricolor rumbo al Mundial

Los futbolistas Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez se incorporaron a la concentración de la Selección Mexicana de Futbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de concluir su participación con sus respectivos clubes en Europa.

Los tres jugadores se suman al grupo que ya trabaja desde hace dos semanas bajo las órdenes del entrenador Javier Aguirre.

Edson Álvarez llega tras su etapa con el Fenerbahçe, equipo con el que recientemente habría tenido diferencias con el cuerpo técnico y que, según reportes, no ejercería la opción de compra por el mediocampista mexicano.

De acuerdo con información de la concentración nacional, el “Machín” decidió reducir su periodo vacacional para enfocarse en recuperar ritmo físico y buscar un lugar en el once titular del combinado mexicano.

Por su parte, Mateo Chávez concluyó su actividad con el AZ Alkmaar, mientras que Jorge Sánchez terminó temporada con el PAOK.

La Comisión de Selecciones Nacionales informó que la llegada del resto de los convocados será anunciada conforme se integren a la concentración.

Como parte de la preparación mundialista, México disputará partidos amistosos frente a Ghana el 22 de mayo en Puebla, posteriormente ante Australia el 30 de mayo en Pasadena, y cerrará su preparación frente a Serbia en Toluca.

Se prevé que algunos de los recién incorporados puedan tener actividad desde el primer encuentro amistoso programado en territorio poblano.

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