Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos

Lunes 20 de octubre de 2025

En medio del debate legislativo sobre un posible aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, especialistas y representantes de la industria de edulcorantes reafirmaron que los edulcorantes bajos o sin calorías son seguros, eficaces para el control del peso y la glucosa, y fundamentales para cumplir con el compromiso de reducir 30% la carga calórica de las bebidas en México.

El director general de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), Laurent Oger, subrayó que estos ingredientes permiten a la industria ofrecer alternativas dulces sin calorías, sin afectar la salud metabólica ni elevar el riesgo cardiovascular.

“Los ensayos clínicos continúan demostrando que, al reemplazar el azúcar, los edulcorantes bajos o sin calorías ayudan a reducir la ingesta total de energía y favorecen una pérdida de peso modesta, sin afectar negativamente el control de la glucosa en sangre”, destacó Oger.

Respaldos científicos y regulatorios

Oger recordó que la seguridad de los edulcorantes ha sido avalada por organismos internacionales como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la FDA de Estados Unidos. En América Latina, entidades como la Federación Mexicana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes también respaldan su uso.

Respecto a la recomendación condicional de la OMS en 2023, que sugería limitar su uso, el directivo aclaró que fue basada en evidencia limitada y no aplica a personas con diabetes tipo 2, quienes, dijo, pueden beneficiarse particularmente de estas alternativas.

“La OMS ignoró la jerarquía de evidencia al dar más peso a análisis estadísticos que a ensayos clínicos, considerados el ‘estándar de oro’”, apuntó.

Un ejemplo es el reciente estudio Sweet, publicado en Nature Metabolism (octubre 2025), que demostró que personas con sobrepeso u obesidad mantuvieron mejor la pérdida de peso al utilizar edulcorantes sin calorías dentro de una dieta saludable. También se observaron mejoras en la microbiota intestinal sin efectos cardiometabólicos adversos.

Diferenciar entre azúcar y edulcorantes en el IEPS

Ante la iniciativa fiscal que propone gravar con la misma tasa tanto a bebidas azucaradas como a las que contienen edulcorantes, la industria ha propuesto un enfoque diferenciado que reconozca el menor impacto calórico de las segundas. El objetivo es que las bebidas reformuladas con edulcorantes reciban una tasa más baja, como incentivo para continuar reduciendo el contenido de azúcar.

La directora del capítulo México de la ISA, Laura Miranda, señaló que durante los foros de consulta en la Cámara de Diputados se presentó evidencia científica actualizada para sustentar esta propuesta:

“Los edulcorantes no calóricos son una herramienta útil en el tratamiento de la diabetes y en la reducción del azúcar. Agradecemos que se nos haya dado espacio para presentar esta información de forma técnica y responsable”.

Aspartame sigue siendo seguro, dice JECFA

Respecto al edulcorante aspartame, que fue motivo de debate en 2023 tras ser clasificado como “posiblemente carcinógeno” (grupo 2B) por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), Oger recordó que el JECFA reafirmó su seguridad tras una revisión integral.

“La clasificación del IARC no evalúa niveles de consumo ni el riesgo real. JECFA lo dejó claro: no hay motivos de preocupación cuando se consume dentro de los límites establecidos”, explicó.

Senado definirá el futuro del impuesto

El Senado de la República discutirá en los próximos días la propuesta para modificar el IEPS a bebidas azucaradas y edulcoradas. Si se aprueba, entraría en vigor en 2026. La industria y organizaciones especializadas insisten en que se reconozca la diferencia entre reducir azúcar con base científica y mantener productos altamente calóricos.

Miranda concluyó que más allá del debate fiscal, lo esencial es que los consumidores tengan opciones informadas y puedan elegir entre bebidas regulares o con edulcorantes, en el marco de una dieta equilibrada.

“La innovación en alimentos y bebidas debe ir de la mano con la salud pública, y los edulcorantes sin calorías son una herramienta útil, segura y respaldada por la ciencia”, finalizó.