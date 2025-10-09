Efecto Chihuahua: Proponen prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas de Nuevo León

Jueves 9 de octubre de 2025

Monterrey, N.L.— El exdiputado local Juan Carlos Leal Segovia presentó este miércoles una iniciativa para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en centros educativos de Nuevo León, con el objetivo —según dijo— de garantizar una educación “clara, neutral y con valores”, replicando la reforma aprobada el martes por el Congreso del Estado de Chihuahua.

La propuesta busca adicionar un Artículo 17 Bis a la Ley Estatal de Educación, obligando a la Secretaría de Educación a implementar un modelo de enseñanza que utilice únicamente el español estándar, sin alteraciones gramaticales derivadas del uso de lenguaje inclusivo.

“Los materiales didácticos, comunicaciones oficiales, programas escolares y actividades académicas deberán utilizar un lenguaje claro, objetivo y conforme al español estándar”, señala el proyecto.

También prohíbe expresamente “cualquier alteración gramatical o lingüística que contravenga las reglas del español reconocidas por la normativa académica oficial”.

Además, la iniciativa contempla que padres de familia podrán solicitar por escrito que sus hijos no participen en actividades o contenidos que incluyan lenguaje inclusivo, sin temor a sanciones ni represalias por parte de los centros escolares.

El 7 de octubre, el Congreso de Chihuahua aprobó un decreto similar, impulsado por el diputado Carlos Olson (PAN), que restringe el uso del lenguaje inclusivo en instituciones educativas, con el argumento de promover la correcta enseñanza del idioma español.

Tras la aprobación, Olson celebró en redes sociales:

“¡Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas! No más lenguaje ideologizado ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que existen niños y niñas, no ’niñes’”.

Estas declaraciones generaron eco a nivel nacional y motivaron a Leal Segovia a presentar una propuesta equivalente en Nuevo León.

“¡Esperamos que se apruebe como en Chihuahua! La educación debe ser clara, neutral y con valores”, escribió el exlegislador, quien fue coordinador del Partido Encuentro Social en la LXXV Legislatura (2018–2021).

La propuesta anticipa un nuevo debate en el Congreso de Nuevo León, en un contexto donde el uso del lenguaje inclusivo ha generado divisiones entre sectores conservadores y movimientos feministas y de diversidad sexual, quienes lo consideran una herramienta de visibilidad y respeto a la identidad de género.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación estatal no ha fijado postura sobre la iniciativa, que deberá ser turnada a comisiones para su análisis.