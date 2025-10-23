Egresada de la UACH participa en reuniones del FMI y Banco Mundial

Jueves 23 de octubre de 2025

Adriana Guadalupe Rojas Cuevas, egresada de la Facultad de Economía Internacional (FEI) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), participó en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, considerados los foros más influyentes del sistema financiero global, donde se reúnen los principales líderes en finanzas y economía del mundo.

Su participación se dio como parte de una estancia corta de investigación en Washington, D.C., dentro de un programa que busca impulsar la proyección internacional de economistas chihuahuenses. Con ello, la UACH destacó que fortalece su presencia internacional y consolida su liderazgo académico en el ámbito económico.

El evento fue encabezado por Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial. También asistieron figuras de alto nivel como Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos; Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC); y Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo.

Durante las sesiones se abordaron los principales desafíos que enfrentan las economías contemporáneas, entre ellos la deuda global, la estabilidad financiera, la inclusión digital, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.

“Ver cómo la economía es la base de todas las decisiones globales me hizo entender que estudiarla no sólo transforma realidades, sino que da sentido a las políticas que construyen el bienestar”, expresó Rojas Cuevas en comunicación con Olinda Ornelas Benítez, directora de la FEI.

Cabe destacar que este es el segundo año consecutivo en que una mujer egresada de la licenciatura en Economía Internacional de la UACH obtiene el beneficio de realizar esta estancia en Washington, reflejando el compromiso institucional con el liderazgo femenino, la formación global y la pertinencia académica de su programa educativo.