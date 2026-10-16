Ejecutan a dos ex policías ligados a los Beltrán Leyva en Monterrey

Viernes 16 de octubre de 2026

Monterrey, N.L.- Dos hombres fueron ejecutados a balazos cuando circulaban en un automóvil por la avenida Gómez Morín, después de salir del municipio de San Pedro Garza García, en un ataque que provocó una importante movilización policiaca.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Serroque Robledo, de 48 años, ex policía de San Pedro, y José Manuel Martínez Macías, de 52, quien perteneció al grupo élite SWAT de Seguridad Pública de Nuevo León.

De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación, ambos presuntamente mantenían vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva y con Omar Ibarra Lozano, alias “El 34”, identificado como exintegrante del SWAT y presunto operador criminal en San Pedro.

Los agresores habrían perseguido el vehículo durante aproximadamente 100 metros antes de disparar en repetidas ocasiones contra sus ocupantes. Peritos localizaron al menos 12 impactos de bala en el automóvil.

Inicialmente trascendió que una de las víctimas podría ser “El 34”; sin embargo, posteriormente esta versión fue descartada tras la identificación de los fallecidos.

Autoridades investigan el ataque y una posible relación con disputas entre grupos del crimen organizado por el control territorial de la zona.