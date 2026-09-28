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Lunes 28 de septiembre de 2026

Ejecutan a hombre durante presunta compraventa de vehículo en Paseos de Chihuahua

Un hombre de aproximadamente 53 años fue asesinado a balazos la mañana de este lunes cuando se encontraba a bordo de un Nissan Tiida en la colonia Paseos de Chihuahua.
Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de los Menonitas y Paseo de la Barranca, junto a un parque de la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima acudió al lugar acompañada de una mujer con la intención de realizar la compraventa de un vehículo. Al llegar al punto acordado, ambos fueron sorprendidos por dos hombres armados.

Los agresores dispararon de manera directa contra el conductor, quien perdió la vida en el lugar.
En la escena, peritos localizaron y embalaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, que fueron integrados como evidencia a la investigación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área, mientras que agentes ministeriales y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y localizar a los responsables, así como esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

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