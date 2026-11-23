Lunes 23 de noviembre de 2026

Autoridades del estado de Puebla confirmaron el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El Pablito”, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien era identificado como presunto operador del Cártel de Caborca.

El ataque ocurrió en la zona residencial de Lomas de Angelópolis, donde también perdió la vida su escolta, identificado como un militar retirado.

De acuerdo con los reportes, Quintero Navidad mantenía presuntos vínculos con el Cártel de Caborca, organización criminal relacionada con la familia Caro Quintero y señalada por su participación en actividades del narcotráfico.

Tenía antecedentes de detención

En noviembre de 2020, “El Pablito” fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales.

En aquella ocasión, las autoridades lo señalaron por su presunta participación en un homicidio calificado cometido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Su detención estuvo relacionada con las investigaciones sobre dicho asesinato, aunque la información disponible no precisa cuál fue el resultado del proceso judicial.

La muerte de Quintero Navidad representa un nuevo episodio de violencia que involucra a personas señaladas por sus vínculos con organizaciones criminales.