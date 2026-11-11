Ejército asegura arsenal de 49 armas y vehículo blindado en Guadalupe y Calvo

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un arsenal de 49 armas de fuego, casi 4 mil cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal durante un operativo realizado en la zona serrana de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el aseguramiento ocurrió durante la operación “Los Otates”, desarrollada del 5 al 7 de noviembre, mediante recorridos de vigilancia y reconocimiento terrestre.

Entre lo decomisado destacan 28 armas largas, 21 armas cortas, 209 cargadores y 3 mil 915 cartuchos útiles, además de equipo táctico y una camioneta tipo pickup con blindaje artesanal.

Durante la intervención, los militares también localizaron e inhabilitaron un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos en una zona boscosa de la Sierra Tarahumara.

La XI Región Militar y la 42 Zona Militar señalaron que el operativo se desarrolló sin reportes de enfrentamientos ni personas detenidas.

El armamento, las municiones y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Hidalgo del Parral, para las investigaciones correspondientes.

La Defensa destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad para retirar armas y equipo utilizado por organizaciones criminales en la región serrana de Chihuahua.