Ejército captura en Ojinaga a “El Pepa”, señalado como jefe de La Línea

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua permanecen bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Ejército y la Guardia Nacional tras el traslado de Epifanio N., alias “El Pepa”, señalado por autoridades como jefe de La Línea en la región de Ojinaga.

El detenido fue capturado el martes 8 de septiembre durante un operativo realizado por autoridades federales en Ojinaga, derivado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con información de la V Zona Militar.

Durante el despliegue también fue detenido Alejandro N., hijo de Epifanio. Las autoridades aseguraron además un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

Tras su captura, “El Pepa” fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la capital del estado, donde permanece bajo resguardo de las fuerzas federales.

De acuerdo con el reporte militar, Epifanio N. cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades mexicanas lo señalan por su presunta participación en actividades relacionadas con la producción y tráfico de drogas, además del tráfico de migrantes hacia territorio estadounidense.

Asimismo, las investigaciones lo relacionan con Sergio Pedro N., alias “El Checo”, identificado por las autoridades como jefe regional de La Línea, organización vinculada al denominado Nuevo Cártel de Juárez.

El operativo de seguridad en torno a las instalaciones de la FGR continúa mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente relacionado con la solicitud de extradición del detenido.