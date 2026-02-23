Ejército destruye mil 90 armas decomisadas y entregadas voluntariamente en Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

El Ejército Mexicano llevó a cabo la destrucción de un total de 1,090 armas, entre decomisadas y entregadas de manera voluntaria, en un acto simbólico realizado en la Plaza del Ángel.

De las armas decomisadas, 928 fueron incautadas por autoridades en la entidad, de las cuales 594 eran cortas y 334 largas.

Adicionalmente, 162 armas fueron entregadas de forma voluntaria, incluyendo 129 cortas y 33 largas.

El evento contó con la participación de elementos de la Base Aérea Militar 13, la Guardia Nacional y el 23 Batallón de Infantería.

En el presidium estuvieron presentes el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno; Ricardo Realivázquez, subsecretario de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública; Santiago De La Peña, secretario general de Gobierno; y Felipe González Moreno, general de la 5a Zona Militar, entre otros mandos.