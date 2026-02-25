México

8.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Ejército irrumpe en cabaña del Tapalpa Country Club donde se encontraba “El Mencho”

En la cabaña 39 del exclusivo Tapalpa Country Club, todo estaba dispuesto para preparar el desayuno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuando elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en el lugar para ejecutar el operativo de captura.

De acuerdo con información oficial, las autoridades federales contaban con datos de inteligencia que indicaban que el presunto líder criminal padecía insuficiencia renal. En el inmueble se localizaron indicios de una dieta baja en proteínas, entre ellos leche deslactosada light, leche de coco y de soya.

En la cocina integral había un exprimidor de naranjas, una cafetera y un tostador; las parrillas no habían sido encendidas al momento de la intervención. Las naranjas ya estaban listas para ser exprimidas.

Las habitaciones quedaron con las camas destendidas. En la recámara principal, sobre el buró, se encontraron gomitas de melatonina marca Natrol y pastillas para dormir Night-Z, además de recipientes con spray de aceite de magnesio y frascos de aromaterapia. En un cajón había múltiples botellas de agua y repelentes de insectos.

Según el relato oficial, Oseguera y sus escoltas intentaron huir hacia el bosque, donde repelieron la incursión militar. “El Mencho” y dos de sus guardaespaldas resultaron gravemente heridos y, posteriormente, fallecieron a bordo de un helicóptero militar.

En la planta baja del inmueble, en una sala con muebles rústicos, también fue localizada una bicicleta elíptica.

Suspenden clases en Aldama por hechos de inseguridad

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Respalda Síndica Olivia Franco investigación contra funcionario y pide congruencia

Pánico en fraccionamiento Los Álamos de Aldama por presencia de hombres armados
Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez
Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo
Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua
Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites
Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio
Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada
Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez

Municipios

Más Noticias

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III
Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo
EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG