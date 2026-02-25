Ejército irrumpe en cabaña del Tapalpa Country Club donde se encontraba “El Mencho”

Miércoles 25 de febrero de 2026

En la cabaña 39 del exclusivo Tapalpa Country Club, todo estaba dispuesto para preparar el desayuno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuando elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en el lugar para ejecutar el operativo de captura.

De acuerdo con información oficial, las autoridades federales contaban con datos de inteligencia que indicaban que el presunto líder criminal padecía insuficiencia renal. En el inmueble se localizaron indicios de una dieta baja en proteínas, entre ellos leche deslactosada light, leche de coco y de soya.

En la cocina integral había un exprimidor de naranjas, una cafetera y un tostador; las parrillas no habían sido encendidas al momento de la intervención. Las naranjas ya estaban listas para ser exprimidas.

Las habitaciones quedaron con las camas destendidas. En la recámara principal, sobre el buró, se encontraron gomitas de melatonina marca Natrol y pastillas para dormir Night-Z, además de recipientes con spray de aceite de magnesio y frascos de aromaterapia. En un cajón había múltiples botellas de agua y repelentes de insectos.

Según el relato oficial, Oseguera y sus escoltas intentaron huir hacia el bosque, donde repelieron la incursión militar. “El Mencho” y dos de sus guardaespaldas resultaron gravemente heridos y, posteriormente, fallecieron a bordo de un helicóptero militar.

En la planta baja del inmueble, en una sala con muebles rústicos, también fue localizada una bicicleta elíptica.