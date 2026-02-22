México

13.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Domingo 22 de febrero de 2026

Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

En un operativo encabezado por el Ejército Mexicano, fuerzas federales abatieron este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

El enfrentamiento se registró en el municipio de Talpa de Allende, en la sierra de Jalisco, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las fuerzas especiales realizaron un operativo de seguridad tras labores de inteligencia.

Durante el choque armado, varias personas fueron abatidas y El Mencho resultó gravemente herido; falleció más tarde mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

“El Mencho” figuraba como uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, donde la DEA ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Su muerte representa uno de los golpes más significativos al crimen organizado en México desde la detención de líderes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente presos en Estados Unidos

Gasolina y diésel en México mantienen impuestos máximos por 46 semanas consecutivas

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados

Se reúne Regidora Lupita Borruel con estudiantes de Trabajo Social

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”
Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados
Pedro Torres pide justicia sin privilegios por caso “Plenitud”
Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara
Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma
Se reúne Regidora Lupita Borruel con estudiantes de Trabajo Social
Marco Bonilla y Karina Olivas participan en el “Baile de Corazones” con personas adultas mayores
Chihuahua estrena unidad móvil de NutriChihuahua para atención alimentaria itinerante

Municipios

Más Noticias

Fortalece SSPE gestión documental con visita al Archivo General Municipal de Puebla
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acelera remodelaciones ante la Copa Mundial 2026
Llama Cuauhtémoc Estrada a retomar sesiones presenciales en el Congreso, la curul no debe ser home office