Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Domingo 22 de febrero de 2026

En un operativo encabezado por el Ejército Mexicano, fuerzas federales abatieron este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

El enfrentamiento se registró en el municipio de Talpa de Allende, en la sierra de Jalisco, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las fuerzas especiales realizaron un operativo de seguridad tras labores de inteligencia.

Durante el choque armado, varias personas fueron abatidas y El Mencho resultó gravemente herido; falleció más tarde mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

“El Mencho” figuraba como uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, donde la DEA ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Su muerte representa uno de los golpes más significativos al crimen organizado en México desde la detención de líderes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente presos en Estados Unidos