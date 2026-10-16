Ejército rescata patrulla estatal atrapada en zanja durante lluvias

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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 16 de octubre de 2026
Elementos del 23 Batallón del Ejército Mexicano auxiliaron a agentes de la Policía Estatal después de que una patrulla cayó en una zanja cubierta por el agua en la zona de Prieto Luján y Periférico.
El incidente ocurrió durante la noche del 15 de octubre, en medio de las intensas lluvias que provocaron inundaciones y fuertes acumulaciones de agua en distintos sectores de la capital.
La unidad policial quedó atrapada y parcialmente cubierta por el agua, por lo que elementos del Ejército intervinieron para apoyar a los agentes y posteriormente realizar las maniobras necesarias para sacar la patrulla.
Los militares brindaron el apoyo como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, activado para atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre los daños que sufrió la unidad policial.
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