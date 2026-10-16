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Viernes 16 de octubre de 2026

Ejército rescata patrulla estatal atrapada en zanja durante lluvias

Elementos del 23 Batallón del Ejército Mexicano auxiliaron a agentes de la Policía Estatal después de que una patrulla cayó en una zanja cubierta por el agua en la zona de Prieto Luján y Periférico.

El incidente ocurrió durante la noche del 15 de octubre, en medio de las intensas lluvias que provocaron inundaciones y fuertes acumulaciones de agua en distintos sectores de la capital.

La unidad policial quedó atrapada y parcialmente cubierta por el agua, por lo que elementos del Ejército intervinieron para apoyar a los agentes y posteriormente realizar las maniobras necesarias para sacar la patrulla.

Los militares brindaron el apoyo como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, activado para atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre los daños que sufrió la unidad policial.

Lluvias dejan hasta 67.6 milímetros de acumulación en Chihuahua capital

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