“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

La mañana de este martes, la Plaza del Ángel se convirtió en el escenario de la grabación del video promocional del primer informe de actividades del diputado local Alfredo Lozoya Santillán, conocido popularmente como “El Caballo” Lozoya.

Fiel a la imagen que lo ha acompañado desde su campaña, el legislador acudió montado en su caballo, con botas y sombrero, mientras su equipo de producción realizaba distintas tomas en el centro de la plaza.

El video formará parte del material oficial para difundir los resultados del primer año de trabajo legislativo, destacando su estilo característico y la identidad de “vaquero” que ha marcado su presencia en la política chihuahuense.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta para la presentación del informe, la grabación ya ha generado expectativa entre simpatizantes y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

A 48 horas del bloqueo, persiste cierre total en la carretera México 45; tránsito parcial en tramo Jiménez–Zavalza

