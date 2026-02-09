Chihuahua

Lunes 9 de febrero de 2026

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

El Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua expresó su pesar por el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez, ingeniero en ecología originario del estado, quien fue localizado sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el organismo describió al profesionista como un colega comprometido con el cuidado del medio ambiente y con una destacada trayectoria dentro del gremio.

El Colegio destacó que de la O Valdez será recordado por su profesionalismo, sus aportaciones a la ingeniería en ecología y su calidad humana, cualidades que dejaron huella entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.

Asimismo, la institución manifestó su solidaridad con la familia y seres queridos del ingeniero, deseándoles fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

