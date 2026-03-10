“El Cuini” pide aplazar audiencia en corte de Washington por caso de narcotráfico

Martes 10 de marzo de 2026

Washington, D.C. Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini” y cuñado del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, solicitó a una corte federal en Washington aplazar por dos meses la audiencia programada para este jueves dentro del proceso que enfrenta por narcotráfico y delincuencia organizada.

González Valencia, de 53 años, es señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, quien murió el pasado 22 de febrero.

De acuerdo con la solicitud presentada ante la corte, la defensa busca más tiempo para revisar la evidencia entregada por el United States Department of Justice, así como para continuar conversaciones con la fiscalía sobre una posible resolución del caso, lo que podría implicar que el acusado se declare culpable.

“Defensa y Fiscalía han tenido comunicaciones frecuentes sobre el caso, y la defensa sigue revisando significativos volúmenes de evidencia entregados por el Gobierno, que incluyen más de un año de intercepción de comunicaciones, reportes de investigación y otros documentos”, explicó el abogado defensor Robert Feitel.

Este tipo de solicitudes para aplazar audiencias son comunes en procesos relacionados con delincuencia organizada en tribunales estadounidenses, ya que suelen formar parte de negociaciones para evitar que el caso llegue a juicio con jurado.

El proceso contra González Valencia en Washington D.C. se inició en 2014 y lo señala por cargos de empresa criminal continua, importación y distribución de metanfetaminas, así como uso de armas para cometer delitos violentos. En el expediente figura como coacusado de Oseguera Cervantes.

“El Cuini” fue detenido en México en 2015; sin embargo, no fue extraditado formalmente, sino expulsado hacia Estados Unidos en agosto de 2025, junto con otros 25 narcotraficantes.

De manera paralela al proceso principal, la jueza federal Beryl A. Howell solicitó a las partes presentar escritos para aclarar un posible conflicto de intereses del abogado Feitel, quien también ha representado a otros acusados vinculados con el CJNG y el grupo criminal conocido como Los Cuinis.

Entre esos casos figura el de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, señalado como lavador de dinero del cártel y quien fue condenado el 24 de octubre pasado a 146 meses de prisión tras declararse culpable de uno de los cargos en su contra en la misma corte federal.