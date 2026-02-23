México

El Ejército ubicó a “El Mencho” mediante seguimiento a su pareja sentimental

Autoridades federales informaron que la localización de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue posible gracias a labores de inteligencia centradas en su círculo cercano, incluida una de sus parejas sentimentales.

Según lo expuesto durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el 20 de febrero se logró ubicar a un hombre de confianza que trasladó a la mujer a una población del municipio de Tapalpa, Jalisco. Esta movilización permitió obtener información clave sobre el posible paradero del capo.

El 21 de febrero, tras confirmarse que la pareja había abandonado el inmueble, se corroboró que “El Mencho” permanecía en el lugar protegido por un círculo de seguridad. Con base en estos datos, se planificó la operación militar para su captura.

El operativo contó con la participación de la Fuerza Especial Conjunta, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército, de la Guardia Nacional y una Fuerza Aeromóvil, como parte de la estrategia coordinada para la intervención en Tapalpa.

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

