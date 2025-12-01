El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres

Lunes 1ro de diciembre de 2025

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) anunció la apertura de inscripciones para las nuevas carreras de Arquitectura y Psicología, que se suman a la oferta académica del programa Universidad de las Mujeres, impulsado por el Gobierno Municipal.

La titular del IMM, Mónica Meléndez Ramírez, destacó que la incorporación de estas licenciaturas refuerza el compromiso de la administración municipal por ampliar las oportunidades educativas para las mujeres, otorgándoles acceso a formación profesional de calidad, herramientas para fortalecer su autonomía económica y espacios que promuevan su desarrollo académico y laboral.

Las interesadas pueden realizar su registro de manera presencial en el Edificio Libertad, Piso 4, Calle Libertad #1, Zona Centro, de 8:00 a 15:00 horas. Para completar la inscripción, se requiere presentar:

Identificación oficial con CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Certificado de estudios previos (preparatoria para licenciaturas o licenciatura para maestrías)

Además, el IMM puso a disposición diversas vías de contacto para solicitar información o iniciar el proceso de inscripción:

WhatsApp: (614) 539 04 08

Teléfono: 072 ext. 2620

Facebook: @imm.chih

Correo: universidadimm@mpiochih.gob.mx

El IMM invitó a todas las mujeres interesadas a aprovechar esta oportunidad de continuar su formación profesional y sumarse a la Universidad de las Mujeres, proyecto diseñado para impulsar su crecimiento académico y personal.