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Martes 28 de abril de 2026

“El Jardinero”, posible sucesor del CJNG; estos son los cargos que le imputa EU

Autoridades federales confirmaron la detención de Audias Flores Silva en Nayarit, identificado como exjefe de seguridad del Cártel Jalisco Nueva Generación y considerado uno de sus posibles sucesores.

De acuerdo con los reportes, el detenido operaba bajo una segunda identidad como Gabriel Raigosa Plascencia y utilizaba diversos alias como “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” y “El Mata Jefes”.

Desde 2021, autoridades de Estados Unidos solicitaron su extradición para enfrentar cargos por narcotráfico. En 2025, la Administración para el Control de Drogas emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

Entre los delitos que le imputa la DEA se encuentran la conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y heroína, así como el uso y posesión de armas de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

Las investigaciones también lo ubican como responsable de coordinar laboratorios de drogas, supervisar operaciones aéreas y el uso de pistas clandestinas, además de participar en redes de tráfico que operaban desde Centroamérica hacia México.

Asimismo, se le vincula con células de distribución en distintas regiones de Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

“El Jardinero” ya había sido detenido anteriormente en Estados Unidos, donde cumplió una condena de cinco años por delitos relacionados con drogas. En México, fue arrestado en 2016 por su presunta participación en una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, y posteriormente quedó en libertad.

Las autoridades informaron que su situación jurídica se definirá conforme avancen las investigaciones y el proceso de extradición.

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