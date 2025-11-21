México

6.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 21 de noviembre de 2025

“El Licenciado”, operador del CJNG, es trasladado a un penal federal por caso Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a un penal federal tras su detención en Morelia, en relación con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El traslado se realizó bajo un operativo de seguridad interinstitucional, que incluyó a la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, SSP y SSPC, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

“El Licenciado” es señalado como uno de los principales operadores del CJNG en al menos cuatro regiones de Michoacán, actuando bajo las órdenes de Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, y se le atribuye la planeación, supervisión y coordinación logística del homicidio del edil.

Durante la agresión participaron tres hombres, de los cuales uno fue neutralizado en el lugar y dos más fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, presuntamente para frenar las investigaciones. La FGE destacó que el análisis de dispositivos móviles y chats permitió confirmar que “El Licenciado” emitía órdenes directas y coordinaba la operación criminal.

La Fiscalía subrayó que la acción penal contra “El Licenciado” se basa en datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y científicos, y consideró su traslado a un penal federal como un paso clave para garantizar que rinda cuentas ante la justicia y se mantenga bajo custodia segura.

