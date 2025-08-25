México

Lunes 25 de agosto de 2025

El Mayo Zambada se declara culpable en EE.UU. por crimen organizado

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes más buscados del narcotráfico mexicano, se declaró culpable este lunes ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por cargos relacionados con crimen organizado.

Durante la audiencia, Zambada aceptó su responsabilidad por delitos de delincuencia organizada, tráfico de cocaína y violación a la ley de organizaciones corruptas. Con esta declaración, formalizó un acuerdo con la fiscalía estadounidense para evitar un juicio, a cambio de beneficios como testigo protegido.

Como parte del acuerdo, “El Mayo” se comprometió a pagar 15 mil millones de dólares a la justicia estadounidense. Pese a este acuerdo, enfrentará una condena de cadena perpetua obligatoria, cuya sentencia será dictada el próximo 13 de enero de 2026.

Este proceso marca un importante avance en la lucha contra el narcotráfico internacional y podría ofrecer nuevas revelaciones gracias a la colaboración de Zambada con las autoridades estadounidenses.

¿Quién es quién en los útiles? Exhibe PROFECO precios

Confesó El Mayo que sobornó a políticos y policías en México

