“El Mencho”, capo humilde de huaraches, supervisaba entrenamiento de sicarios en Jalisco

Martes 3 de marzo de 2026

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, era un líder que vestía de manera sencilla y prefería usar huaraches, según testimonios de personas cercanas a la organización criminal.

Se le describía como alto, de tez morena clara, sin barba y siempre aseado, incluso al supervisar a jóvenes reclutados y entrenados para convertirse en sicarios en distintos campos de adiestramiento.

Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), identificado como “El Elegante”, declaró que Oseguera Cervantes mantenía cercanía con Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” o “El 090”, a quien consideraba casi como un hijastro. “Siempre llegaba con gente armada y se dirigía al ’090’”, detalló, confirmando la deferencia y control que ejercía sobre su círculo más cercano.

Otro testigo, ex integrante de las FARC y escolta de “El Sapo”, identificado como “Piscis”, señaló que El Mencho también se desplazaba a Puerto Vallarta, donde contaba con una casa de seguridad que visitaba regularmente Mendoza Gaytán.

La captura y muerte de El Mencho en febrero en Tapalpa, Jalisco, provocó una ola de violencia con al menos 252 narcoataques en 20 entidades, incluyendo 65 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 34 en el interior del estado, como Puerto Vallarta.

Como consecuencia, 56 vuelos se cancelaron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y 87 en Puerto Vallarta, mientras que el penal costero de la región reportó fugas por falta de custodios.