Martes 24 de noviembre de 2026

Tras la reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, Óscar Manuel Gastélum Iribe, conocido como “El Músico”, permanece como el único de los tres principales líderes del Cártel de los Beltrán Leyva identificados por Estados Unidos en diciembre de 2023 que continúa prófugo de la justicia.

El 6 de diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense identificó a Gastélum Iribe, Pedro Inzunza Noriega y Fausto Isidro Meza Flores como integrantes de la estructura de mando de esta organización criminal, vinculada principalmente con el tráfico internacional de drogas.

Desde entonces, las autoridades lograron la captura de dos de los señalados. Pedro Inzunza Noriega fue detenido el 31 de diciembre de 2025, mientras que “El Chapo Isidro” fue capturado el pasado 20 de noviembre de 2026 durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa.

Con ambas detenciones, Gastélum Iribe permanece como el único de los tres dirigentes identificados en aquella designación que continúa en libertad.

¿Quién es “El Músico”?

De acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro, Óscar Manuel Gastélum Iribe encabeza una facción dedicada al tráfico de drogas desde Sudamérica y Centroamérica hacia México, para posteriormente distribuirlas en territorio estadounidense.

Las autoridades lo señalan como responsable de supervisar rutas de narcotráfico procedentes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, con operaciones en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa.

Su estructura criminal estaría involucrada principalmente en la importación y distribución de fentanilo, cocaína y heroína, mediante redes de transporte y operadores vinculados con el crimen organizado.

Enfrenta acusaciones por narcotráfico y terrorismo

En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Gastélum Iribe por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo y uso de armas de fuego.

Según las autoridades estadounidenses, el presunto narcotraficante habría dirigido operaciones de importación de drogas hacia ese país, además de estar relacionado con secuestros, homicidios, sobornos y ataques contra grupos criminales rivales, elementos militares y corporaciones de seguridad.

Las acusaciones también incluyen el supuesto uso de armamento de alto poder para proteger sus actividades ilícitas y mantener el control de rutas de distribución.

De ser declarado culpable de los cargos más graves, “El Músico” podría enfrentar una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

La caída de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva

El Cártel de los Beltrán Leyva surgió como organización independiente en 2008, tras la ruptura de los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, fue detenido ese mismo año y extraditado a Estados Unidos en 2014, donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

Por su parte, Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El Barbas”, murió durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en diciembre de 2009, en Cuernavaca, Morelos.

Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, fue capturado en octubre de 2014 en Querétaro y falleció en noviembre de 2018, mientras permanecía bajo custodia de las autoridades mexicanas.

Tras la caída de los hermanos, “El Músico”, “El Chapo Isidro” y Pedro Inzunza Noriega continuaron sus actividades mediante distintas facciones, aunque las autoridades estadounidenses siguieron identificándolos como integrantes de la misma estructura criminal.

La reciente captura de Meza Flores vuelve a colocar a Gastélum Iribe en el centro de las investigaciones internacionales contra el narcotráfico, al permanecer como el último de los tres dirigentes señalados en 2023 que no ha sido detenido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que “El Músico” haya asumido el control absoluto de las operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, aunque continúa identificado por Estados Unidos como uno de sus principales operadores criminales.