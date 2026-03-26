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Jueves 26 de marzo de 2026

El PT frena la revocación de mandato en el Senado y debilita parte del Plan B de Sheinbaum

El pleno de la Cámara de Senadores decidió desechar este jueves la propuesta de incluir la revocación de mandato adelantada en 2027 dentro del llamado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la resistencia del Partido del Trabajo (PT) y sectores aliados.

Con una votación de 87 a favor y 41 en contra, la mayoría conformada por Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobó el dictamen sin el artículo clave del proyecto: la modificación al Artículo 35 Constitucional para adelantar la consulta de revocación de mandato de la mandataria.

La decisión del PT, que presentó reservas para retirar ese punto del dictamen, significó que la figura de revocación no quedará reformada en el contexto previsto, manteniéndose en los términos actuales de la Constitución.

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, explicó que su bancada respaldó la reforma en lo general pero se apartó específicamente de la parte relativa a la revocación de mandato, argumentando diferencias sobre su inclusión en el proceso electoral de 2027.

A pesar de este rechazo, los tres partidos oficialistas buscaron presentar una imagen de unidad y coincidieron en avanzar con las otras disposiciones del Plan B, que contemplan cambios en la estructura y funcionamiento de órganos electorales, pero que ahora carecen del elemento político más controvertido.

Por su parte, legisladores de la oposición criticaron duramente la maniobra, sostenido que la modificación planteada originalmente buscaba debili tar los contrapesos democráticos y concentrar ventajas en el Ejecutivo federal.

Con esta decisión, la propuesta de revocación consolidada en 2027 queda sin efecto y la reforma electoral continúa su trámite con los artículos aprobados sin modificaciones al mecanismo de consulta popular, mientras el proceso legislativo sigue su curso en la Cámara de Diputados.

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