El Papa León llama a Estados Unidos a evitar una intervención militar en Venezuela

Ciudad del Vaticano.– El Papa León instó este martes al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a evitar cualquier intento de derrocar por la fuerza al mandatario venezolano Nicolás Maduro y, en su lugar, apostar por el diálogo y la presión diplomática o económica.

León, considerado el primer papa estadounidense, señaló que todavía existen vías pacíficas para impulsar un cambio político en Venezuela. “Es mejor buscar caminos de diálogo, o quizá de presión, incluso económica”, declaró durante la rueda de prensa celebrada a bordo del avión papal tras su visita a Turquía y Líbano, su primer viaje internacional.

Las declaraciones del pontífice se dieron en medio de reportes que indican que Washington analiza diversas opciones para enfrentar lo que identifica como el rol de Maduro en el presunto tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El mandatario venezolano ha rechazado en reiteradas ocasiones dichas acusaciones.

Reuters informó el mes pasado que, entre las alternativas consideradas por el Gobierno de Trump, se encuentra incluso un posible intento de derrocamiento, mientras el ejército estadounidense habría intensificado operaciones en el Caribe y ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de las costas venezolanas.

León también señaló que las señales procedentes de Washington sobre su política hacia Venezuela son contradictorias. “Por un lado, parece que hubo una conversación entre los dos presidentes”, comentó, en referencia a una llamada telefónica reciente entre Trump y Maduro. “Por otro, existe la posibilidad de alguna operación militar. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia”.

El papa León, elegido en mayo y originario de Chicago, conoce la realidad latinoamericana por los años que vivió como clérigo en Perú.

EU celebra declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López; siguen en la mira dos hijos de “El Chapo”

Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur

