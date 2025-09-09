El Poder Judicial de la Federación recibe aumento presupuestal en el Paquete Económico 2026

Martes 9 de septiembre de 2025

El Paquete Económico 2026 contempló un incremento significativo para el Poder Judicial de la Federación, que dispondrá de un presupuesto de 85 mil 960 millones de pesos para el próximo año. Este aumento representa un crecimiento del 17% respecto al ejercicio anterior, posicionándolo como la tercera institución con mayor incremento porcentual, sólo detrás de la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Aunque la Suprema Corte tendrá una reducción de 53 millones de pesos debido a la disminución de su número de ministros de once a nueve, el aumento se refleja en otras áreas, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que recibirá 49 millones más.

Además, el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) contarán con un presupuesto combinado de 76 mil millones de pesos, sustituyendo al antiguo Consejo de la Judicatura Federal, consolidando así la administración de recursos, personal y bienes de todo el Poder Judicial.