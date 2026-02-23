México

15°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

“El Tuli”, cerebro detrás de violencia en Jalisco, abatido por autoridades

Autoridades federales informaron que Hugo H., alias “El Tuli”, identificado como operador logístico y financiero cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, fue quien coordinó los bloqueos, incendios y ataques ocurridos en Jalisco tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según los reportes oficiales, desde el municipio de El Grullo “El Tuli” dirigió la reacción del cártel, que incluyó obstrucción de carreteras, quema de vehículos, agresiones contra autoridades y ataques a comercios, con el objetivo de generar desestabilización y temor entre la población.

Tras ser localizado por fuerzas federales, se desplegó un operativo en la zona. Al intentar escapar, el presunto operador fue abatido. En el lugar se aseguraron armas, dinero en efectivo y un vehículo, que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía especializada para continuar con las investigaciones.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez
Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”