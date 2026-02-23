“El Tuli”, cerebro detrás de violencia en Jalisco, abatido por autoridades

Lunes 23 de febrero de 2026

Autoridades federales informaron que Hugo H., alias “El Tuli”, identificado como operador logístico y financiero cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, fue quien coordinó los bloqueos, incendios y ataques ocurridos en Jalisco tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según los reportes oficiales, desde el municipio de El Grullo “El Tuli” dirigió la reacción del cártel, que incluyó obstrucción de carreteras, quema de vehículos, agresiones contra autoridades y ataques a comercios, con el objetivo de generar desestabilización y temor entre la población.

Tras ser localizado por fuerzas federales, se desplegó un operativo en la zona. Al intentar escapar, el presunto operador fue abatido. En el lugar se aseguraron armas, dinero en efectivo y un vehículo, que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía especializada para continuar con las investigaciones.