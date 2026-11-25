Miércoles 25 de noviembre de 2026

El Vergel, en el municipio de Balleza, registró −9.2 °C la mañana de este miércoles 25 de noviembre, la temperatura más baja del estado. En Majalca el termómetro descendió a −4.8 °C, mientras que la ciudad de Chihuahua amaneció con 2.1 °C, de acuerdo con el reporte de Protección Civil estatal.

El frío también se resintió en la Sierra Tarahumara. Chinatú registró −3.9 °C, Guachochi −3.3 °C, Basaseachi −2 °C y San Juanito −1.5 °C.

La masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá condiciones de frío intenso y heladas en la sierra durante la mañana. Para la tarde se prevé cielo mayormente despejado, sin lluvias y con máximas de 19 °C en Chihuahua capital, 16 °C en El Vergel y 15 °C en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc.