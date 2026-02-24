El Estado

17.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

El Vergel registra -3 °C y amanece como la comunidad más fría del estado

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, registró una temperatura mínima de -3 grados centígrados, convirtiéndose en la más fría del estado durante las primeras horas de este lunes.

Otras comunidades también reportaron valores bajo cero: en Majalca el termómetro marcó -2.3 °C; en San Juanito, -2 °C; y en Creel, -1 °C.

En el municipio de Temósachic se reportaron -0.9 °C; en Basaseachi, -0.8 °C; y en Guachochi, -0.4 °C.

Por su parte, en el municipio de Madera se registraron 1.3 °C; en la localidad de Chinatú, 1.9 °C; en Janos, 2.1 °C; y en Cuauhtémoc, 2.5 °C.

En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 3 grados centígrados.

Autoridades meteorológicas informaron que una corriente en chorro en interacción con un canal de baja presión favorecerá ambiente muy frío durante las próximas horas, con posibilidad de heladas principalmente en la zona serrana.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III

Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo
Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua
Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites
Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio
Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada
Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez
Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III
Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo

Municipios

Más Noticias

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG
Caudillas Cheers anuncia oficialmente su Try Out 2026
Docente de la UACH se capacita en descripción y clasificación de suelos en la UNAM