El Vergel registra -3 °C y amanece como la comunidad más fría del estado

Martes 24 de febrero de 2026

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, registró una temperatura mínima de -3 grados centígrados, convirtiéndose en la más fría del estado durante las primeras horas de este lunes.

Otras comunidades también reportaron valores bajo cero: en Majalca el termómetro marcó -2.3 °C; en San Juanito, -2 °C; y en Creel, -1 °C.

En el municipio de Temósachic se reportaron -0.9 °C; en Basaseachi, -0.8 °C; y en Guachochi, -0.4 °C.

Por su parte, en el municipio de Madera se registraron 1.3 °C; en la localidad de Chinatú, 1.9 °C; en Janos, 2.1 °C; y en Cuauhtémoc, 2.5 °C.

En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 3 grados centígrados.

Autoridades meteorológicas informaron que una corriente en chorro en interacción con un canal de baja presión favorecerá ambiente muy frío durante las próximas horas, con posibilidad de heladas principalmente en la zona serrana.