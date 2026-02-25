El Estado

15.91°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

El Vergel registra la temperatura más baja del estado

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, amaneció con -2.9 °C, convirtiéndose en el lugar más frío de Chihuahua este miércoles.

Otras zonas con temperaturas bajo cero fueron San Juanito con -1 °C; Temosachic, -0.5 °C; Guachochi, -0.4 °C; Basaseachi, -0.3 °C; y Creel, 0 °C. En Chinatú se registraron 1.2 °C, Majalca 2.1 °C y Madera 2.5 °C. El resto de los municipios permanecieron con temperaturas superiores a los 7 °C.

El pronóstico indica que un canal de baja presión y la entrada de humedad continuarán provocando mañanas muy frías y posibles heladas en la zona serrana del estado.

Suspenden clases en Aldama por hechos de inseguridad

