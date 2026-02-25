El Vergel registra la temperatura más baja del estado

Miércoles 25 de febrero de 2026

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, amaneció con -2.9 °C, convirtiéndose en el lugar más frío de Chihuahua este miércoles.

Otras zonas con temperaturas bajo cero fueron San Juanito con -1 °C; Temosachic, -0.5 °C; Guachochi, -0.4 °C; Basaseachi, -0.3 °C; y Creel, 0 °C. En Chinatú se registraron 1.2 °C, Majalca 2.1 °C y Madera 2.5 °C. El resto de los municipios permanecieron con temperaturas superiores a los 7 °C.

El pronóstico indica que un canal de baja presión y la entrada de humedad continuarán provocando mañanas muy frías y posibles heladas en la zona serrana del estado.