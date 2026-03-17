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Martes 17 de marzo de 2026

El Vergel registra la temperatura más baja en Chihuahua por efectos del frente frío 41

La localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, registró la temperatura más baja del estado al alcanzar los -4.3 grados centígrados, en una jornada marcada por condiciones extremadamente frías en la zona serrana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, otras regiones también presentaron temperaturas bajo cero. En Majalca el termómetro descendió hasta los -3 °C, mientras que en Temósachic se registraron -0.6 °C y en Guachochi -0.4 °C.

Asimismo, localidades como San Juanito y Basaseachi reportaron temperaturas de 0 °C, mientras que en Creel el termómetro marcó 0.2 °C.

En otras zonas del estado, las temperaturas se mantuvieron ligeramente por encima del punto de congelación. En Madera se registraron 0.7 °C; en Chinatú 0.9 °C; en Ahumada 2.2 °C; y en Cuauhtémoc también 2.2 °C.

En el resto de los municipios, las temperaturas superaron los 3 grados centígrados.

Estas condiciones son resultado de la influencia del Frente Frío 41, en interacción con una masa de aire ártico, un canal de baja presión y la entrada de humedad, lo que continuará favoreciendo un ambiente muy frío en la región serrana, con presencia de heladas durante las próximas horas.

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