El actor mexicano Gael García, nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco

El actor mexicano Gael García Bernal ha sido nombrado embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística de la Unesco, informó la organización este martes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede en París, destacó que el intérprete, productor y director no solo es «una figura relevante del cine internacional», sino también su labor a través de Ambulante, que cofundó en 2005.

Esa entidad «apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos», según resaltó la agencia de la ONU en el comunicado del anuncio.

Y por su convencimiento de que la cultura tiene un «papel central en el desarrollo de nuestras sociedades», Unesco afirmó que el actor va a poner «su influencia y conocimiento al servicio de las acciones» de este organismo internacional para promover «la educación cultural y artística».

«Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común», indicó el propio García Bernal (Guadalajara, México, 1978) en el comunicado del anuncio.

El actor de títulos como ‘Y tu mamá también’ (Alfonso Cuarón, 2001) o ‘Amores perros’ (Alejandro González Iñárritu, 2000) defendió también que «hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales» y por eso agradeció especialmente esta invitación de Unesco, a la que espera contribuir con «un trabajo significativo».

Aprueban Paquete Económico 2026 con nuevos impuestos y mayores facultades al SAT

