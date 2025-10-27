El huracán Melissa supera en tamaño a Jamaica; alcanza categoría 5

Lunes 27 de octubre de 2025

El poderoso huracán Melissa continúa intensificándose en el Caribe y, de acuerdo con las imágenes de radar, su tamaño actual supera al del territorio de Jamaica, mientras avanza con fuerza hacia el noroeste.

Actualmente, Melissa alcanza la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un fenómeno extremadamente peligroso.

El ciclón genera oleaje de más de tres metros y podría dejar acumulaciones de lluvia de hasta 500 milímetros, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones severas y deslaves en las zonas montañosas y costeras.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el huracán Melissa mantiene un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste, aunque se prevé que gire hacia el norte en las próximas horas, lo que lo colocaría en trayectoria directa hacia Jamaica, donde podría tocar tierra esta noche.

Posteriormente, el sistema avanzaría hacia el oriente de Cuba entre el martes y miércoles, manteniendo aún gran parte de su intensidad.

Las autoridades de Jamaica y Cuba han emitido alertas por huracán, instando a la población a refugiarse en zonas seguras, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales ante el inminente impacto del sistema tropical.