Internacional

27.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de octubre de 2025

El huracán Melissa supera en tamaño a Jamaica; alcanza categoría 5

El poderoso huracán Melissa continúa intensificándose en el Caribe y, de acuerdo con las imágenes de radar, su tamaño actual supera al del territorio de Jamaica, mientras avanza con fuerza hacia el noroeste.

Actualmente, Melissa alcanza la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un fenómeno extremadamente peligroso.

El ciclón genera oleaje de más de tres metros y podría dejar acumulaciones de lluvia de hasta 500 milímetros, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones severas y deslaves en las zonas montañosas y costeras.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el huracán Melissa mantiene un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste, aunque se prevé que gire hacia el norte en las próximas horas, lo que lo colocaría en trayectoria directa hacia Jamaica, donde podría tocar tierra esta noche.

Posteriormente, el sistema avanzaría hacia el oriente de Cuba entre el martes y miércoles, manteniendo aún gran parte de su intensidad.

Las autoridades de Jamaica y Cuba han emitido alertas por huracán, instando a la población a refugiarse en zonas seguras, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales ante el inminente impacto del sistema tropical.

Rinden homenaje póstumo al diputado Luis Fernando Chacón Erives en Guerrero

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Uber obtiene suspensión definitiva para operar en aeropuertos del país

Saldo blanco tras concierto de Los Tigres del Norte, confirma el Ayuntamiento

Reportan la desaparición de dos hombres en Guachochi

Homenaje a animales de compañía y agentes caninos en Chihuahua
EE. UU. se prepara para regresar al horario estándar: qué implica para su salud y sueño
Encabezó Bonilla Red Mexicana de Ciudades Amigas en Zapopan
Se presenta este miércoles la obra “La mujer que cayó del cielo” a beneficio de la iglesia de Panalachi
Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos
Registra Protección Civil aforo de 9 mil 500 asistentes al templo de San Judas Tadeo
D.A.R.E. implementa acciones preventivas contra adicciones en 65 escuelas de la ciudad
Panteones municipales operarán en horario especial por Día de Muertos

Municipios

Más Noticias

En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre
Cubrirá Frente Frío 11 a Chihuahua y la mitad del país con aire gélido
Alcalde de Guachochi llama a la colaboración interinstitucional tras masacre que dejó siete muertos